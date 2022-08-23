Служила в ВСУ, ездила в Европу: Что известно о подозреваемой в убийстве Дугиной

«Она служила не в «Азове», в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла. Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли», - сказал он в интервью РИА Новости.

Отец Вовк также сообщил, что его дочь уволилась из армии по состоянию здоровья. При этом в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе Вовк участия не принимала, заверил он.

Помимо этого, как сообщил «Московский Комсомолец» со ссылкой на украинские СМИ, муж Натальи Вовк был внесен в базу сайта «Миротворец» как организатор референдума ДНР в 2014 году в Мариуполе. При этом информация, что внесенный на «Миротворец» Андрей Вовк - муж Натальи Вовк, официально не подтверждена.