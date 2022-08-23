Служила в ВСУ, ездила в Европу: Что известно о подозреваемой в убийстве Дугиной
После трагедии на Можайском шоссе ФСБ установила подозреваемую, которая имела связи с ВСУ и статус беженки.
Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, служила в вооруженных силах Украины, но не в батальоне «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщил 23 августа ее отец.
«Она служила не в «Азове», в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла. Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли», - сказал он в интервью РИА Новости.
Отец Вовк также сообщил, что его дочь уволилась из армии по состоянию здоровья. При этом в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе Вовк участия не принимала, заверил он.
Помимо этого, как сообщил «Московский Комсомолец» со ссылкой на украинские СМИ, муж Натальи Вовк был внесен в базу сайта «Миротворец» как организатор референдума ДНР в 2014 году в Мариуполе. При этом информация, что внесенный на «Миротворец» Андрей Вовк - муж Натальи Вовк, официально не подтверждена.
Кроме того, отец Вовк рассказал, что она какое-то время назад уезжала в Европу как беженка, но вскоре вернулась. По его словам, Наталья находилась во Франции, потом уехала в Польшу, однако после вернулась в Украину. Также отец подозреваемой отметил, что за несколько дней до подрыва автомобиля Дугиной в Подмосковье его дочь звонила ему из Прибалтики.
«Да где-то дня три-четыре назад. Диалог был: «Как дела?». Она говорит: «Все нормально, все нормально». Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то (еще – ред. НСН). Говорила, что находится вроде в Литве», — сказал он и подчеркнул, что не знает, как его дочь попала в Россию.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».
Позднее ФСБ установила, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей была Наталья Вовк, которая 23 июля въехала в Россию вместе с 12-летней дочерью и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина.
Некоторое время Вовк следила за девушкой, для чего использовала Mini Cooper, на котором трижды меняла номера. В день убийства она вместе с дочерью была на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», а после того как Дугина уехала с мероприятия, совершила управляемый подрыв ее внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. После этого Вовк и девочка выехали в Эстонию.
При этом по данным хакерской группировки RahDit, 43-летняя украинка до этого служила в нацбатальоне «Азов», а ее девичья фамилия — Шабан. Данные об этом попали в публичное пространство ещё в апреле.
После трагедии российский миллиардер Константин Малофеев по просьбе отца Дарьи Александра Дугина опубликовал его обращение в своем Telegram-канале. По словам Дугина, Дарья была убита подло и исподтишка.
«Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля «Традиция» на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержаны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами», - говорится в обращении отца погибшей.
Через день после убийства, 21 августа, музыкант, участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в своем Telegram-канале заявил, что целью для убийства был сам Александр Дугин, который выступал на фестивале вместе с дочерью. По словам Лундстрема, Дугин должен был возвращаться в Москву вместе с Дарьей на внедорожнике Land Cruiser Prado. Но в последний момент обстоятельства изменились, и он поехал на другом автомобиле.
Однако, как сообщили ТАСС в правоохранительных органах РФ, убийство Дарьи Дугиной тщательно планировалось только в отношении журналистки, а ее отец, известный общественный деятель и политолог, не представлял для украинских спецслужб интерес.
«Готовившие убийство Дарьи Дугиной интересовались распорядком дня и привычками только самой журналистки. Приводя в действие взрывное устройство, совершившие дистанционно подрыв автомобиля точно знали, что Дугина находилась за рулем одна. Отец не был целью убийц», - рассказал собеседник агентства.
После трагедии президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.
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