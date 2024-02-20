В Эстонии нашли «российский след» в повреждении автомобиля главы МВД республики
В Эстонии задержали 10 человек по делу о повреждении автомобиля министра внутренних дел страны Лаури Ляэнеметса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В декабре 2023 года злоумышленники разбили окна личного автомобиля главы МВД Эстонии, также повредили машину редактора портала Delfi на русском.
По данным прокуратуры республики, работу задержанных координировали российские спецслужбы. Подобную версию проверят в ходе дальнейших следственных действий.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал «Радиоточке НСН», что Эстония с подачи Евросоюза может закрыть границу с Россией. При этом интересы русских в республике не очень волнуют власти страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Аэропорт Киева может возобновить работу в марте
- Президент Казахстана Токаев приедет в Россию с рабочим визитом
- Даниил Медведев примет участие в турнире ATP-500 в Дубае
- СМИ: ЕК может установить оборудование для защиты штаб-квартиры от БПЛА
- Костюшкин заявил, что Киркоров украл у него сценический образ
- Соцсеть Х восстановила аккаунт жены Навального
- Ученые из Австралии обнаружили самую быстрорастущую черную дыру
- В Эстонии нашли «российский след» в повреждении автомобиля главы МВД республики
- СМИ: ЦАХАЛ конфисковал 250 млн долларов из банка в секторе Газа
- В отношении воспитателей детского приюта в Мурманской области завели дело о насилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru