Эстония предложила Еврокомиссии усилить контроль за Telegram

По словам политика, через мессенджер распространяется много дезинформации, а некоторые каналы продвигают экстремистскую повестку.

«Необходимо усилить регулирование и в то же время повысить медиаграмотность населения», - сказала Каллас.

В августе 2023 года власти Ирака заблокировали Telegram на всей территории страны. Республиканское министерство коммуникации объяснило, что решение принято для защиты национальной безопасности страны и сохранения персональных данных граждан, передает «Радиоточка НСН».

