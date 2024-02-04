Эстония предложила Еврокомиссии усилить контроль за Telegram

Эстония направила Еврокомиссии предложения по усилению контроля за мессенджером Telegram, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Die Presse.

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По словам политика, через мессенджер распространяется много дезинформации, а некоторые каналы продвигают экстремистскую повестку.

«Необходимо усилить регулирование и в то же время повысить медиаграмотность населения», - сказала Каллас.

В августе 2023 года власти Ирака заблокировали Telegram на всей территории страны. Республиканское министерство коммуникации объяснило, что решение принято для защиты национальной безопасности страны и сохранения персональных данных граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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