Эстония предложила Еврокомиссии усилить контроль за Telegram
Эстония направила Еврокомиссии предложения по усилению контроля за мессенджером Telegram, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Die Presse.
По словам политика, через мессенджер распространяется много дезинформации, а некоторые каналы продвигают экстремистскую повестку.
«Необходимо усилить регулирование и в то же время повысить медиаграмотность населения», - сказала Каллас.
В августе 2023 года власти Ирака заблокировали Telegram на всей территории страны. Республиканское министерство коммуникации объяснило, что решение принято для защиты национальной безопасности страны и сохранения персональных данных граждан, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru