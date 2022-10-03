В ЕС заявили, что продолжат усиливать антироссийские санкции

Он направил письмо 27 лидерам стран ЕС перед неформальным саммитом, который пройдет в Праге 6-7 октября. «Мы продолжим усиливать наши ограничительные меры, чтобы еще больше усилить давление на Россию с целью прекращения войны», — заявил политик.

Глава России Владимир Путин в ходе выступления на митинге-концерте на Красной площади в Москве предупредил западные страны о готовности сражаться до конца. Речь президента в отношении конфликта с Западом была «более жесткой, чем раньше», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

