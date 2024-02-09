В ЕС заявили, что первый транш из фонда для Киева Украина получит в начале марта

По его словам, это абсолютно необходимо на фоне происходящих в США событий. Вархели отметил, что европейские страны намерены заняться после первого платежа созданием плана «деньги за реформы», поскольку финансирование основано на условиях и результатах.

Он добавил, что ЕС ждет заслуживающий доверия план реформ от Украины.

Напомним, предварительным условием выделения помощи являются соблюдение Украиной демократических норм, верховенства закона и прав меньшинств. Кроме того, Киев должен обеспечить строгий контроль за коррупцией и финансовыми нарушениями, а также соблюдением финансовых интересов ЕС.

