В ЕС заявили, что первый транш из фонда для Киева Украина получит в начале марта

ЕС планирует передать первый транш Украине из фонда для Киева в начале марта, сроки остальных выплат будут зависеть от того, как скоро Украина выполнит выдвинутые к ней требования. Об этом в интервью Financial Times заявил еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели.

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По его словам, это абсолютно необходимо на фоне происходящих в США событий. Вархели отметил, что европейские страны намерены заняться после первого платежа созданием плана «деньги за реформы», поскольку финансирование основано на условиях и результатах.

Он добавил, что ЕС ждет заслуживающий доверия план реформ от Украины.

Напомним, предварительным условием выделения помощи являются соблюдение Украиной демократических норм, верховенства закона и прав меньшинств. Кроме того, Киев должен обеспечить строгий контроль за коррупцией и финансовыми нарушениями, а также соблюдением финансовых интересов ЕС.

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Фото: РИА Новости
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