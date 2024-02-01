Евросоюз изменил правила утверждения помощи Украине
Ключевую роль в управлении украинским фондом на 50 млрд евро на период 2024-2027 года будет играть Совет Евросоюза, сообщает РИА Новости.
По итогам саммита, страны сообщества договорились, что утверждать и приостанавливать платежи в рамках макрофинансовой помощи Киеву будет квалифицированное большинство.
«Решения Совета будут приниматься квалифицированным большинством, для согласования поправок, одобрения или приостановки платежей на основе соответствующих предложений и анализа Еврокомиссии», - говорится в итоговом документе по итогам саммита.
Также отмечается, предварительным условием выделения помощи являются соблюдение Украиной демократических норм, верховенства закона и прав меньшинств. Кроме того, Киев должен обеспечить строгий контроль за коррупцией и финансовыми нарушениями, а также соблюдением финансовых интересов ЕС.
Ранее все страны Евросоюза, включая Венгрию, договорились выделить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи, в среднем Киев будет получать от ЕС по 12,5 миллиардов евро в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru