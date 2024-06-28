В ЕС выступили за создание нового режима антироссийских санкций

Лидеры Европейского союза высказались за создание нового режима санкций против России, сообщает «Лента.ру».

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Это связано из-за ее якобы «дестабилизирующих действий за рубежом». «Евросовет повторяет свой призыв к Совету (ЕС) продолжать работу над новым режимом санкций», — сказано в заявлении.

Ранее председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо обязательно подсчитать размер ущерба от антироссийских санкций и потребовать компенсацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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