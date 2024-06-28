В ЕС выступили за создание нового режима антироссийских санкций

Это связано из-за ее якобы «дестабилизирующих действий за рубежом». «Евросовет повторяет свой призыв к Совету (ЕС) продолжать работу над новым режимом санкций», — сказано в заявлении.

Ранее председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо обязательно подсчитать размер ущерба от антироссийских санкций и потребовать компенсацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

