Южная Корея ввела санкции против российских судов и компаний

Ограничения связаны с тем, что российская сторона якобы участвовала в перевозке нефтепродуктов и военного снаряжения в КНДР. По данным Сеула, Москва и Пхеньян сотрудничают в военной сфере «в нарушение резолюций Совета Безопасности», и к «незаконной деятельности» причастны пять ведомств из России, Северной Кореи и третьих стран, а также четыре корабля и восемь физических лиц.

Ранее Япония расширила антироссийские санкции и включила в черный список 11 граждан и 41 организацию из России, напоминает 360.ru.

