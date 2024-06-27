Южная Корея ввела санкции против российских судов и компаний
Южная Корея ввела санкции в отношении ряда российских судов и компаний. Об этом заявили в МИД республики.
Ограничения связаны с тем, что российская сторона якобы участвовала в перевозке нефтепродуктов и военного снаряжения в КНДР. По данным Сеула, Москва и Пхеньян сотрудничают в военной сфере «в нарушение резолюций Совета Безопасности», и к «незаконной деятельности» причастны пять ведомств из России, Северной Кореи и третьих стран, а также четыре корабля и восемь физических лиц.
Ранее Япония расширила антироссийские санкции и включила в черный список 11 граждан и 41 организацию из России, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Москалькова: В Россию в 2023 году въехали более 9 млн трудовых мигрантов
- Посольство РФ рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Ливан
- Минюст РФ: Готовится законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри
- Бастрыкин обозвал Госдуму из-за миграционной политики
- Киберэксперт Бондаренко назвал три мошеннических риска в путешествии
- В Spotify убрали песни SHAMAN и взломали аккаунты ряда российских рэперов
- Бояков: Россия преуспела в борьбе с представителями «ненужной» культуры
- СМИ: В ЕС введут пошлины на импорт сахара и яиц с Украины с 28 июня
- Южная Корея ввела санкции против российских судов и компаний
- Рособрнадзор: Требования для мигрантов по русскому языку должны быть как в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru