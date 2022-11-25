В ЕС сожалеют после принятия в России закона о запрете пропаганды ЛГБТ

«Евросоюз выражает солидарность с российскими гражданами, которых лишают прав человека», — следует из заявления европейской внешнеполитической службы.

Как считают в ЕС, принятие подобных законов способствует «разжиганию гомофобии и усилению подавления критического и альтернативного дискурса».

Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды не будет распространяться на произведения классиков, инициатива была принята для того, чтобы в последующем не появлялось что-то «страшное», заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в разговоре с НСН.

