В ЕС сожалеют после принятия в России закона о запрете пропаганды ЛГБТ
Европейский союз выразил сожаление после принятия в России закона о запрете пропаганды ЛГБТ и введении дополнительных ограничений для иноагентов, сообщает RT.
«Евросоюз выражает солидарность с российскими гражданами, которых лишают прав человека», — следует из заявления европейской внешнеполитической службы.
Как считают в ЕС, принятие подобных законов способствует «разжиганию гомофобии и усилению подавления критического и альтернативного дискурса».
Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды не будет распространяться на произведения классиков, инициатива была принята для того, чтобы в последующем не появлялось что-то «страшное», заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в разговоре с НСН.
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