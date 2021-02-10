В ЕС признали, что недооценили проблемы с массовым производством вакцин

В Евросоюзе недооценили проблемы с массовым производством вакцин, которое должно успевать работать «в ритме с научными разработками». Такой точки зрения придерживается глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что производство вакцины – это сложнейший процесс, требующий развития.

«Просто так за сутки невозможно организовать производство, более того, в эти вакцины входит до 400 составляющих. В производстве заняты около 100 предприятий. Поэтому мы создали команду по развитию производственных мощностей для производства вакцин. Цель – выявить проблемы и помочь их решить. Промышленность должна адаптироваться к ритму науки», - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Добавим, в настоящий момент на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Помимо этого, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac.