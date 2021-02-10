В ЕС признали, что недооценили проблемы с массовым производством вакцин

В Евросоюзе недооценили проблемы с массовым производством вакцин, которое должно успевать работать «в ритме с научными разработками». Такой точки зрения придерживается глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что производство вакцины – это сложнейший процесс, требующий развития.

«Просто так за сутки невозможно организовать производство, более того, в эти вакцины входит до 400 составляющих. В производстве заняты около 100 предприятий. Поэтому мы создали команду по развитию производственных мощностей для производства вакцин. Цель – выявить проблемы и помочь их решить. Промышленность должна адаптироваться к ритму науки», - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Добавим, в настоящий момент на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Помимо этого, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac.

Express: в ЕС существует угроза раскола из-за «Спутника V»

А ранее стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что заявка на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе будет рассмотрена в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. Он также выразил надежду, что в этом процессе не будут использованы политические аргументы, а заявка будет рассмотрена по существу. По результатам данных, опубликованных в журнале The Lancet, которые показывают, «что одна из лучших вакцин в мире – это российская вакцина».

Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Там подчеркнули, что она была подана в ЕС еще 29 января, пишет RT.

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Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:КоронавирусЕвросоюзВакцина
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