В Госдуме осудили заявление Борреля о боевых действиях на Украине

Слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля являются дикостью, сообщил РИА Новости депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

В Совфеде прокомментировали заявление Борреля по Украине

«Они [западные политики и дипломаты] в своих заявлениях скатились до дикости и дошли до безумия. Подливая масла в огонь на Украине, им пора понять, рано или поздно это пламя дойдет до них. Антироссийская и недружественная политика скажется, прежде всего, на благосостоянии западных стран», — заявил парламентарий.

Шеремет отметил, что Евросоюз наряду с Североатлантическим альянсом заинтересован в превращении Украины в «черную зону», пытаясь тем самым втянуть Москву в длительный военный конфликт.

Заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля по ситуации вокруг Украины говорит о «глубочайшем кризисе ЕС», сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаГосдума
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