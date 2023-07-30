В Ереване арестовали бывшего посла Армении в России

Суд в Ереване в воскресенье отправил под арест бывшего посла Армении в России Армена Смбатяна. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру республики.

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Дипломата арестовали на два месяца. Также под стражу отправили его сына Сергея Смбатяна.

Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие утверждает, что отец и сын нанесли ущерб государству в размере $2,5 миллиона.

В интервью чешскому изданию Respekt премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил опасение, что Запад может ввести против республики санкции за сотрудничество с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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