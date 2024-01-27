В Эквадоре после начала беспорядков задержали 3 886 человек
Более 3,8 тысячи человек задержали в Эквадоре после начала вооруженных беспорядков из-за бунтов в тюрьмах. Об этом сообщили в пенитенциарной службе республики.
«Задержаны 3 886 человек, из них 237 - по подозрению в терроризме», — говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.
Отмечается, что свыше 46 тысяч сотрудников правоохранительных органов приняли участие в операциях по противодействию преступности. Силовики изъяли более 1,3 тысячи единиц огнестрельного оружия, около 5,2 тысячи взрывных устройств, свыше 35 тонн наркотических веществ.
Беспорядки в Эквадоре начались после введения режима ЧС на фоне бунтов в тюрьмах и побега главарей банд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Президент республики Даниэль Нобоа ввел режим внутреннего вооруженного конфликта. Армия и полиция в ответ на беспорядки начала массовые задержания.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Эквадоре после начала беспорядков задержали 3 886 человек
- Эксперт Шутов: Датчик освещенности смартфона не может следить за его владельцем
- В Красном море танкер Trafigura загорелся после обстрела хуситов
- Пентагон заключил контракты на $1,8 млрд для модернизации военных кораблей
- Суд ООН призвал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа
- В «Росатоме» заявили, что сделают все для сдачи ледокола «Ленинград» раньше срока
- Звезда «Слова пацана» Кемстач провел тренировку с футболистами «Зенита»
- Telegraph: США решили вернуть ядерное оружие в Великобританию
- В Германии неизвестный захватил четырех заложников в кафе
- Рэперу Моргенштерну запретили въезд в Дубай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru