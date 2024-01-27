В Эквадоре после начала беспорядков задержали 3 886 человек

«Задержаны 3 886 человек, из них 237 - по подозрению в терроризме», — говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.

Отмечается, что свыше 46 тысяч сотрудников правоохранительных органов приняли участие в операциях по противодействию преступности. Силовики изъяли более 1,3 тысячи единиц огнестрельного оружия, около 5,2 тысячи взрывных устройств, свыше 35 тонн наркотических веществ.

Беспорядки в Эквадоре начались после введения режима ЧС на фоне бунтов в тюрьмах и побега главарей банд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Президент республики Даниэль Нобоа ввел режим внутреннего вооруженного конфликта. Армия и полиция в ответ на беспорядки начала массовые задержания.

