США направят сотрудников МВБ и ФБР в Эквадор из-за беспорядков

«В ближайшие дни ФБР увеличит свой персонал ... чтобы поддержать эквадорскую национальную полицию и офис генпрокурора. Кроме того, министерство внутренней безопасности направляет персонал, чтобы помочь подготовить сотрудников полиции и прокуратуры», — указано в сообщении.

Кроме того, Вашингтон будет содействовать передаче Эквадору 20 тысяч бронежилетов и оборудования для обеспечения безопасности на $1 млн.

Беспорядки начались в Эквадоре после введения режима чрезвычайной ситуации на фоне бунтов в тюрьмах и побега главарей преступных банд. Президент страны Даниэль Нобоа установил режим внутреннего вооруженного конфликта, поручив нейтрализовать 22 группировки, напоминает RT. В ответ на беспорядки армия и полиция республики начали массовые задержания, отмечает «Свободная пресса».

