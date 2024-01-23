США направят сотрудников МВБ и ФБР в Эквадор из-за беспорядков
США направят сотрудников силовых ведомств в Эквадор на фоне ситуации с беспорядками в республике. Об этом заявили в Белом доме.
«В ближайшие дни ФБР увеличит свой персонал ... чтобы поддержать эквадорскую национальную полицию и офис генпрокурора. Кроме того, министерство внутренней безопасности направляет персонал, чтобы помочь подготовить сотрудников полиции и прокуратуры», — указано в сообщении.
Кроме того, Вашингтон будет содействовать передаче Эквадору 20 тысяч бронежилетов и оборудования для обеспечения безопасности на $1 млн.
Беспорядки начались в Эквадоре после введения режима чрезвычайной ситуации на фоне бунтов в тюрьмах и побега главарей преступных банд. Президент страны Даниэль Нобоа установил режим внутреннего вооруженного конфликта, поручив нейтрализовать 22 группировки, напоминает RT. В ответ на беспорядки армия и полиция республики начали массовые задержания, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru