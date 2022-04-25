В ЕК рассказали о работе над шестым пакетом санкций против России
Евросоюз работает над шестым пакетом санкций против России, он может включать ограничения на импорт российской нефти. Об этом сообщает The Times со ссылкой на замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.
По словам политика, некая форма нефтяного эмбарго — один из основных вопросов, рассматриваемых в рамках нового пакета ограничений, пишет Газета.ру.
Детали новых санкций пока не согласованы, однако уже известно, что они могут включать постепенный отказ от нефти из РФ или введение тарифов на экспорт выше определенного ценового предела, отмечает РЕН ТВ.
«Когда мы вводим санкционные меры, нам необходимо это делать таким образом, чтобы максимально усилить давление на Российскую Федерацию, при этом минимизируя сопутствующий ущерб для себя», — добавил Домбровскис.
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