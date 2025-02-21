В Египте впервые за 103 года нашли гробницу фараона

Обнаружила гробницу совместная египетско-британская археологическая миссия. Ею было установлено, что принадлежит она четвертому фараону XVIII династии Древнего Египта Тутмосу II, который правил примерно 3 500 лет назад.

Отмечается, что на раскопки гробницы, которая расположена в западной части Фиванского некрополя близ города Луксор, археологи потратили два года. Это последняя из пропавших погребальных камер царей XVIII династии.

В последний раз подобная находка произошла в 1922 году, когда была обнаружена гробница Тутанхамона.

Ранее археологи, участвующие в раскопках в городе Демре, предположили, что гробница святого Николая Чудотворца может находиться в Турции, сообщает RT.

