В Египте впервые за 103 года нашли гробницу фараона
Гробницу фараона нашли в Египте впервые за последние 103 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма и древностей страны.
Обнаружила гробницу совместная египетско-британская археологическая миссия. Ею было установлено, что принадлежит она четвертому фараону XVIII династии Древнего Египта Тутмосу II, который правил примерно 3 500 лет назад.
Отмечается, что на раскопки гробницы, которая расположена в западной части Фиванского некрополя близ города Луксор, археологи потратили два года. Это последняя из пропавших погребальных камер царей XVIII династии.
В последний раз подобная находка произошла в 1922 году, когда была обнаружена гробница Тутанхамона.
Ранее археологи, участвующие в раскопках в городе Демре, предположили, что гробница святого Николая Чудотворца может находиться в Турции, сообщает RT.
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