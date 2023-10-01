В Египте при раскопках обнаружили кувшины с вином выдержкой около 5 тыс лет

Сосуды нашли к югу от Каира в гробнице царицы Мернейт. Там находились никогда не открывавшиеся сосуды с вином.

«Обнаруженные кувшины хорошо сохранились, а возраст остатков вина составляет около пяти тысяч лет», - рассказал генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мустафа Вазири.

Международная археологическая группа 20 сентября нашла у побережья Египта затонувший храм древнегреческой богини красоты, любви и плодородия Афродиты, передает «Радиоточка НСН».

