В Египте при раскопках обнаружили кувшины с вином выдержкой около 5 тыс лет

При раскопках в Египте археологи обнаружили сотни запечатанных сосудов с остатками вина выдержкой около пяти тысяч лет. Об этом сообщило республиканское министерство туризма и по делам древностей, пишет ТАСС.

В Шотландии стартовали крупнейшие за 50 лет поиски Лох-Нессского чудовища

Сосуды нашли к югу от Каира в гробнице царицы Мернейт. Там находились никогда не открывавшиеся сосуды с вином.

«Обнаруженные кувшины хорошо сохранились, а возраст остатков вина составляет около пяти тысяч лет», - рассказал генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мустафа Вазири.

Международная археологическая группа 20 сентября нашла у побережья Египта затонувший храм древнегреческой богини красоты, любви и плодородия Афродиты, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВиноАрхеологиЕгипет

Горячие новости

Все новости

партнеры