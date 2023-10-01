В Египте при раскопках обнаружили кувшины с вином выдержкой около 5 тыс лет
При раскопках в Египте археологи обнаружили сотни запечатанных сосудов с остатками вина выдержкой около пяти тысяч лет. Об этом сообщило республиканское министерство туризма и по делам древностей, пишет ТАСС.
Сосуды нашли к югу от Каира в гробнице царицы Мернейт. Там находились никогда не открывавшиеся сосуды с вином.
«Обнаруженные кувшины хорошо сохранились, а возраст остатков вина составляет около пяти тысяч лет», - рассказал генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мустафа Вазири.
Международная археологическая группа 20 сентября нашла у побережья Египта затонувший храм древнегреческой богини красоты, любви и плодородия Афродиты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru