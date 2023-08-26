В Шотландии стартовали крупнейшие за 50 лет поиски Лох-Нессского чудовища

Сегодня в Шотландии стартовала самая масштабная за последние 50 лет операция по поиску Лох-Несского чудовища.

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Волонтеры и исследователи собрали команду под названием Loch Ness Exploration («Исследование Лох-Несса»). Планируется, что поиски Несси будут идти 26–27 августа и, по словам организаторов, станет крупнейшей с 1972 года.

Отмечается, что исследователи применят дроны с инфракрасными камерами для получения тепловых изображений воды с воздуха, а также гидрофон для обнаружения подводных звуковых сигналов.

Ранее бывший профессор химии и естественных наук Политехнического института Вирджинии Генри Бауэр заявлял, что в шотландском озере Лох-Несс обитает древний вид морской черепахи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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