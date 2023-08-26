В Шотландии стартовали крупнейшие за 50 лет поиски Лох-Нессского чудовища

Волонтеры и исследователи собрали команду под названием Loch Ness Exploration («Исследование Лох-Несса»). Планируется, что поиски Несси будут идти 26–27 августа и, по словам организаторов, станет крупнейшей с 1972 года.



Отмечается, что исследователи применят дроны с инфракрасными камерами для получения тепловых изображений воды с воздуха, а также гидрофон для обнаружения подводных звуковых сигналов.

Ранее бывший профессор химии и естественных наук Политехнического института Вирджинии Генри Бауэр заявлял, что в шотландском озере Лох-Несс обитает древний вид морской черепахи, передает «Радиоточка НСН».

