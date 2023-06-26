В Египте обрушился 13-этажный дом

В египетской Александрии рухнул13-этажный дом, сообщает местная газета Al-Ahram.

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Сейчас ведутся поисковые работы по спасению находящихся под завалами людьми. Египетские службы спасения заявили об одном раненом.

После обрушения многоэтажки начался пожар, припаркованные рядом автомобили и магазины оказались повреждены. Отмечается, что это зданию полвека, его собирались снести.

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