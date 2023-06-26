В Египте обрушился 13-этажный дом

Инвестиции в основной капитал Москвы с 2011 года выросли почти в семь раз

Массовая драка с участием 20 мигрантов произошла в Новой Москве

Московские программы в районах Лефортово и Нижегородский улучшат жизнь 155 тысяч человек

Новое отделение центра спорта и досуга откроется в Конькове

Москвичей попросили не подкармливать животных в парках