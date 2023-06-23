Польский турист напал на россиянина в египетском отеле

Инцидент произошел 23 июня в отеле Lotus Bay Beach Resort 4* на побережье Красного моря. По словам россиянина, поляк начал оскорблять его семью и потребовал уехать из Египта.

«Разговор шел уже на повышенных тонах. Затем он напал на меня и дело чуть не дошло до поножовщины, жена остановила», - рассказал мужчина.

В египетской Хургаде 8 июня акула загрызла россиянина на глазах у очевидцев. В тот же день местные жители поймали и убили морского хищника, передает «Радиоточка НСН».

