Польский турист напал на россиянина в египетском отеле
Отдыхающий в Египте россиянин рассказал о нападении на него туриста из Польши, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 23 июня в отеле Lotus Bay Beach Resort 4* на побережье Красного моря. По словам россиянина, поляк начал оскорблять его семью и потребовал уехать из Египта.
«Разговор шел уже на повышенных тонах. Затем он напал на меня и дело чуть не дошло до поножовщины, жена остановила», - рассказал мужчина.
В египетской Хургаде 8 июня акула загрызла россиянина на глазах у очевидцев. В тот же день местные жители поймали и убили морского хищника, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru