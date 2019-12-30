На Сейшелах акула напала на туристку
30 декабря 201923:57
На Сейшелах акула напала на туристку из Франции.
Как сообщает «Свободная пресса», туристку доставили в больницу с сильным ранением руки. Отмечается, что ей провели операцию, на данный момент девушке ничего не угрожает.
Инцидент произошел у острова Праслен. В настоящее время купание в районе нападения запрещено.
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ФОТО: pixabay.com
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