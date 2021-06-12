СМИ: В США дайвер самостоятельно выбрался из пасти кита

Аквалангист из американского штата Массачусетс смог выбраться из пасти пытавшегося его проглотить горбатого кита. Об этом сообщает местное издание Cape Cod Times.

Отмечается, что инцидент произошел пятницу утром у берегов Атлантического океана близ города Провинстаун. Аквалангист Майкл Пакард отправился ловить лобстеров, однако вдруг «почувствовал сильный толчок, и затем вокруг стало темно».

Сначала 56-летний американец подумал, что его проглотила белая акула, однако позже разобрался, что оказался в пасти у кита, и начала интенсивно двигаться. Аквалангист пробыл внутри млекопитающего около 40 секунд, затем кит вынырнул на поверхность океана и выплюнул мужчину.

Свидетелем инцидента стал брат Пакарда: он помог пострадавшему забраться в лодку и добраться до берега.

Позже аквалангист обратился в больницу. Медики обнаружили у него незначительное повреждение ноги, через несколько часов мужчину выписали.

