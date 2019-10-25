В Египет по дешёвке. Россиянам обещали скоро вернуть любимый курорт
В эфире НСН эксперт рассказала об ожидающихся ценах на отдых в Египет после открытия авиасообщения.
Вопрос о возобновлении чартерных рейсов между РФ и Египтом будет решён в ближайшее время. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, пишет РИА Новости. «Все идет нормально. В ближайшее время все будет хорошо», - сказал он журналистам по итогам форума «Россия – Африка», - заявил Богданов.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН заявила, что цены для российских туристов в Египте будут оставаться демократичными.
«На ценник для российских туристов эти сборы никак не повлияют, когда чартерная программа откроется. Это настолько ожидаемое событие, что, возможно, для наших путешественников будут иные условия с точки зрения аэропортовых сборов. Но это всё пока теоретические разговоры, потому что срок открытия чартерного авиасообщения с курортами пока не ясен», - отметила Майя Ломидзе.
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015-го. Это произошло после крушения – в результате теракта – самолета Airbus A321 компании «Когалымавиа». Воздушное судно направлялось из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. Москва потребовала улучшить ситуацию с безопасностью в аэропортах Египта.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Бутина вернется в Москву в субботу
- Толпа дагестанцев караулит Макгрегора около отеля. Видео
- 300 российских полицейских прилетели в Сирию уводить курдов
- В МИД РФ заявили о возобновлении чартерных рейсов в Египет «в ближайшее время»
- «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы