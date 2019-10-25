В Египет по дешёвке. Россиянам обещали скоро вернуть любимый курорт

Вопрос о возобновлении чартерных рейсов между РФ и Египтом будет решён в ближайшее время. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, пишет РИА Новости. «Все идет нормально. В ближайшее время все будет хорошо», - сказал он журналистам по итогам форума «Россия – Африка», - заявил Богданов.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН заявила, что цены для российских туристов в Египте будут оставаться демократичными.