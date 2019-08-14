В АТОР рассказали, как изменится отдых в Египте для россиян

Власти Египта с 15 ноября повысят существующий и внедрят новый сбор с пассажиров. С каждого туриста будет взиматься пошлина в размере 25 американских долларов. Внутренние рейсы также обложат налогом: сумма составит 5 долларов. Также на 15% вырастут сборы за обслуживание авиакомпаний за исключением рейсов национального перевозчика Египта — Egypt Air.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН не исключила, что для туристов из нашей страны будет сделано исключение.

«На ценник для российских туристов эти сборы никак не повлияют, когда чартерная программа откроется. Это настолько ожидаемое событие, что, возможно, для наших путешественников будут иные условия с точки зрения аэропортовских сборов. Но это всё пока теоретические разговоры, потому что сроки открытия чартерного авиасообщения с курортами пока не ясен», - отметила Майя Ломидзе.

Ранее глава АТОР рассказала НСН, какие направления предлагают операторы вместо Грузии.

