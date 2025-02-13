В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера (интенсивность 4 балла) произошло в Сочи. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение

В ведомстве уточнили, что эпицентр сейсмособытия находился в горах на расстоянии 8 км восточнее села Солохаул.

«Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Погибших, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Ранее в Камчатском филиале геофизической службы РАН заявили, что на вулкане Безымянный (Камчатка) за сутки было зафиксировано более 100 землетрясений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:МЧС РФЗемлетрясениеКраснодарский КрайСочи

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