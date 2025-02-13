В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера (интенсивность 4 балла) произошло в Сочи. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В ведомстве уточнили, что эпицентр сейсмособытия находился в горах на расстоянии 8 км восточнее села Солохаул.
«Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Погибших, пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Ранее в Камчатском филиале геофизической службы РАН заявили, что на вулкане Безымянный (Камчатка) за сутки было зафиксировано более 100 землетрясений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru