Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Аляски

Мощное землетрясение магнитудой 5,8 по шкале Рихтера было зафиксировано в районе Аляски (США). Об этом сообщила геологическая служба Соединенных Штатов.

В Эгейском море с 28 января произошло более 400 землетрясений

Землетрясение произошло ближе к полуночи 13 февраля, его эпицентр располагался в 154 км к юго-западу от населенного пункта Акхиок (остров Кадьяк). Очаг сейсмологического события пролегал на глубине 9,1 километра.

Угроза цунами не обнаружена, данных о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее землетрясение магнитудой 3,9 по шкале Рихтера произошло в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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