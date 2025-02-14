Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Аляски

Землетрясение произошло ближе к полуночи 13 февраля, его эпицентр располагался в 154 км к юго-западу от населенного пункта Акхиок (остров Кадьяк). Очаг сейсмологического события пролегал на глубине 9,1 километра.

Угроза цунами не обнаружена, данных о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее землетрясение магнитудой 3,9 по шкале Рихтера произошло в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

