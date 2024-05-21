Российский турпоток в Дубай в зимнем сезоне вырос на 10%
За первый квартал 2024 года турпоток в Дубай из России вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР со ссылкой на генерального директора Корпорации по туризму и коммерческому маркетингу Дубая (DET) Иссама Казима.
А по итогам 2023 года российский турпоток показал еще более впечатляющий рост – плюс 49% к показателям 2022 года.
Эксперты отрасли ожидают, что положительная тенденция сохранится и на лето 2024 года.
Наиболее популярными странами для отдыха российских путешественников в летний сезон 2024 станут Турция, Россия, Египет и ОАЭ. Эти страны уже не первый год остаются на вершине списка предпочтений отдыхающих из России. Прошлым летом статистика выстроилась таким образом: Турция - 40%, Россия - 19%, Египет - 9%, ОАЭ - 9%, рассказала директор туристической компании Top Best Hotels Ксения Переина «Радиоточке НСН».
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