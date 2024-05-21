Российский турпоток в Дубай в зимнем сезоне вырос на 10%

За первый квартал 2024 года турпоток в Дубай из России вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает АТОР со ссылкой на генерального директора Корпорации по туризму и коммерческому маркетингу Дубая (DET) Иссама Казима.

А по итогам 2023 года российский турпоток показал еще более впечатляющий рост – плюс 49% к показателям 2022 года.