В ДР Конго в ДТП с грузовиком погибли 18 человек
Грузовик, перевозивший товары и много пассажиров, упал в овраг в Демократической Республике Конго, сообщает Associated Press.
По данным местных правоохранительных органов, инцидент произошёл в районе города Касангулу. Водитель грузовика ехал на большой скорости и не справился с управлением.
«Грузовик упал в овраг на юго-западе Конго, что привело к гибели 18 пассажиров», - уточняет агентство.
Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы, состояние шести из них врачи оценивают, как тяжёлое.
Ранее авария с участием автобуса произошла в районе Айдынджик (провинция Мерсин) в Турции, погибли не менее девяти человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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