В Доминикане заявили о готовности закупить «Спутник V»

По его словам, переговоры о поставках препарата вел доминиканский посол в Москве Ханс Данненберг. Главный пункт переговоров - «точные даты» поставок российской вакцины.

Тем временем, «Спутник V» вошла в список разрешенных препаратов для экстренного использования в Омане.

В одобренном перечне также вакцины Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и Sinovac.

