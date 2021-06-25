В Доминикане заявили о готовности закупить «Спутник V»
Правительство Доминиканской Республики изучает проект договора о поставках вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Хосе Хулио Гомес.
По его словам, переговоры о поставках препарата вел доминиканский посол в Москве Ханс Данненберг. Главный пункт переговоров - «точные даты» поставок российской вакцины.
Тем временем, «Спутник V» вошла в список разрешенных препаратов для экстренного использования в Омане.
В одобренном перечне также вакцины Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и Sinovac.
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