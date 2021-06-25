В Доминикане заявили о готовности закупить «Спутник V»

Правительство Доминиканской Республики изучает проект договора о поставках вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Хосе Хулио Гомес.

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По его словам, переговоры о поставках препарата вел доминиканский посол в Москве Ханс Данненберг. Главный пункт переговоров - «точные даты» поставок российской вакцины.

Тем временем, «Спутник V» вошла в список разрешенных препаратов для экстренного использования в Омане.

В одобренном перечне также вакцины Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и Sinovac.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаДоминикана
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