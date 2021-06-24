В Омане разрешили экстренное использование вакцины «Спутник V»
24 июня 202121:54
Российская вакцина «Спутник V» против коронавируса вошла в список разрешенных препаратов для экстренного использования в Омане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав султаната.
В одобренном перечене также вакцины Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и Sinovac.
Отмечается, что в настоящее время в государстве использовано 1,5 млн доз препаратов против COVID-19. По данным Минздрава Омана, ежедневно здесь прививаются 40 тысяч жителей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru