В Омане разрешили экстренное использование вакцины «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V» против коронавируса вошла в список разрешенных препаратов для экстренного использования в Омане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав султаната.

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В одобренном перечене также вакцины Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и Sinovac.

Отмечается, что в настоящее время в государстве использовано 1,5 млн доз препаратов против COVID-19. По данным Минздрава Омана, ежедневно здесь прививаются 40 тысяч жителей.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:СпутникКоронавирус
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