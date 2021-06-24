В Омане разрешили экстренное использование вакцины «Спутник V»

В одобренном перечене также вакцины Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и Sinovac.



Отмечается, что в настоящее время в государстве использовано 1,5 млн доз препаратов против COVID-19. По данным Минздрава Омана, ежедневно здесь прививаются 40 тысяч жителей.

