В Доминикане в автоаварии с автобусом с туристами погибли четыре человека

Ещё более 30 человек получили ранения в результате ДТП на улице Херманас Мирабаль в муниципалитете Лос-Какаос, Сан-Кристобаль.

Автобус следовал из Бани на южном побережье острова. У транспортного средства отказали тормоза, после чего он столкнулся с несколькими автомобилями. Личности погибших пока не установлены.

Ранее автобус, в котором находились 33 несовершеннолетних пассажира, опрокинулся на трассе в Алтайском крае. В нем находились 33 несовершеннолетних и два сопровождающих.

