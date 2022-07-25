В Доминикане в автоаварии с автобусом с туристами погибли четыре человека

Как минимум четыре человека погибли и более 30 получили травмы в результате автоаварии с туристическим автобусом в Доминикане, сообщает РИА Новости.

В Париже не менее 7 человек пострадали при столкновении автобуса со зданием

Ещё более 30 человек получили ранения в результате ДТП на улице Херманас Мирабаль в муниципалитете Лос-Какаос, Сан-Кристобаль.

Автобус следовал из Бани на южном побережье острова. У транспортного средства отказали тормоза, после чего он столкнулся с несколькими автомобилями. Личности погибших пока не установлены.

Ранее автобус, в котором находились 33 несовершеннолетних пассажира, опрокинулся на трассе в Алтайском крае. В нем находились 33 несовершеннолетних и два сопровождающих.

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ФОТО: Сергей Самохин/РИА Новости
ТЕГИ:ДТПАварияДоминикана
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