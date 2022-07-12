В Париже не менее 7 человек пострадали при столкновении автобуса со зданием

Не менее 7 человек пострадали в Париже при наезде автобуса на здание в 15 округе города. Об этом сообщает ТАСС.

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Автобус влетел в витрину магазина. Всех пострадавших госпитализировали. Отмечается, что двое из них находятся в критическом состоянии.

Предварительно, авария произошла в связи с потерей управления водителем автобуса.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Фото: соцсети / TerrorNewsWorld
ТЕГИ:ПарижФранция
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