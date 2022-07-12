В Париже не менее 7 человек пострадали при столкновении автобуса со зданием
12 июля 202219:33
Не менее 7 человек пострадали в Париже при наезде автобуса на здание в 15 округе города. Об этом сообщает ТАСС.
Автобус влетел в витрину магазина. Всех пострадавших госпитализировали. Отмечается, что двое из них находятся в критическом состоянии.
Предварительно, авария произошла в связи с потерей управления водителем автобуса.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 002 / сут.
Умерли
382 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 209 / сут.
- В Париже не менее 7 человек пострадали при столкновении автобуса со зданием
- Штрафы за утечку личных данных могут стать соразмерны критичности информации
- Решил помочь: Чубайс объяснил, почему ушёл из АРВЭ
- Вексельберг сменил Чубайса на посту сопредседателя АРВЭ
- Власти Санкт-Петербурга рекомендовали носить маски и прививаться от COVID-19
- Трое астраханцев погибли при обстреле ВСУ Шахтёрского района ДНР
- Посол РФ рассказал о переговорах России и Бразилии по поставкам энергоносителей
- Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с учёным Колкером
- Путин увеличил число вице-премьеров
- Человек упал на рельсы на Некрасовской линии московского метрополитена
12 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru