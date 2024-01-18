В Доминикане по обвинению в домашнем насилии арестовали рэпера 6ix9ine

Рэпер сейчас находится в тюрьме Санто-Доминго. Ему предстоит судебное разбирательство, в ходе которого будет решено, останется ли рэпер в тюрьме или отпущен под залог на время расследования.

Летом прошлого года 6ix9ine был арестован во Флориде за неявку суд, и был вынужден заплатить две тысячи долларов в качестве залога, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

