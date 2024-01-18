В Доминикане по обвинению в домашнем насилии арестовали рэпера 6ix9ine
18 января 202419:11
Американского рэпера Tekashi 6ix9ine снова арестовали в Доминиканской республике, 27-летний музыкант обвиняется в домашнем насилии. Об этом сообщает АР News.
Рэпер сейчас находится в тюрьме Санто-Доминго. Ему предстоит судебное разбирательство, в ходе которого будет решено, останется ли рэпер в тюрьме или отпущен под залог на время расследования.
Летом прошлого года 6ix9ine был арестован во Флориде за неявку суд, и был вынужден заплатить две тысячи долларов в качестве залога, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru