В Доминикане по обвинению в домашнем насилии арестовали рэпера 6ix9ine

Американского рэпера Tekashi 6ix9ine снова арестовали в Доминиканской республике, 27-летний музыкант обвиняется в домашнем насилии. Об этом сообщает АР News.

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Рэпер сейчас находится в тюрьме Санто-Доминго. Ему предстоит судебное разбирательство, в ходе которого будет решено, останется ли рэпер в тюрьме или отпущен под залог на время расследования.

Летом прошлого года 6ix9ine был арестован во Флориде за неявку суд, и был вынужден заплатить две тысячи долларов в качестве залога, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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