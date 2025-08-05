СМИ: Режиссера Фрэнсиса Коппола госпитализировали в Риме

Однако при поступлении у него выявили аритмию, вероятно вызванную перелетом и усталостью, поэтому врачи приняли решение поместить его под наблюдение.

Меньше месяца назад режиссер находился в Калабрии, где представлял свой новый фильм «Мегаполис» на кинофестивале Magna Graecia. В Италию он вернулся всего за два дня до госпитализации, прибыв в аэропорт Фьюмичино 4 августа, передает «Радиоточка НСН».

