СМИ: Режиссера Фрэнсиса Коппола госпитализировали в Риме
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в римскую больницу Тор Вергата. Как сообщает агентство ANSA, 86-летнего автора «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» доставили в медучреждение утром во вторник.
По данным источников, Коппола прилетел в Италию после долгого перелета из США для плановой операции на сердце.
Однако при поступлении у него выявили аритмию, вероятно вызванную перелетом и усталостью, поэтому врачи приняли решение поместить его под наблюдение.
Меньше месяца назад режиссер находился в Калабрии, где представлял свой новый фильм «Мегаполис» на кинофестивале Magna Graecia. В Италию он вернулся всего за два дня до госпитализации, прибыв в аэропорт Фьюмичино 4 августа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru