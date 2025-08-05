СМИ: Режиссера Фрэнсиса Коппола госпитализировали в Риме

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в римскую больницу Тор Вергата. Как сообщает агентство ANSA, 86-летнего автора «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» доставили в медучреждение утром во вторник.

По данным источников, Коппола прилетел в Италию после долгого перелета из США для плановой операции на сердце.

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Однако при поступлении у него выявили аритмию, вероятно вызванную перелетом и усталостью, поэтому врачи приняли решение поместить его под наблюдение.

Меньше месяца назад режиссер находился в Калабрии, где представлял свой новый фильм «Мегаполис» на кинофестивале Magna Graecia. В Италию он вернулся всего за два дня до госпитализации, прибыв в аэропорт Фьюмичино 4 августа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI
ТЕГИ:ИталияГоспитализацияРежиссер

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