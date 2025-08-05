Тур в Абхазию в августе обойдется дороже, чем в Турцию
Стоимость недельного тура в Абхазию во второй половине августа с перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле по системе «все включено» начинается от 109,6 тысячи рублей за двоих. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу туроператора «Русский Экспресс».
Для сравнения, аналогичный тур в Турцию обойдется дешевле — от 100,1 тысячи рублей. В обеих случаях речь идет о размещении на семь ночей в отелях категории 4 звезды с питанием «все включено».
В компании пояснили, что система «все включено» в Абхазии пока не так широко распространена, как в Турции. Однако в 2025 году в республике открылось несколько новых гостиниц, предлагающих такой формат.
Спрос на направление сохраняется стабильным, при этом, по данным туроператора, в большинстве объектов размещения пока доступны свободные места, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Администрация Трампа рассматривает санкции против танкеров, связанных с РФ
- Угрозы Трампа снизить цены на нефть связали с сексуальной неудовлетворенностью
- «Хайп, и ладно»: Танцор Булановой отреагировал на критику хореографии
- Певец Ян Осин призвал Макаревича воздержаться от критики Пахмутовой
- Тур в Абхазию в августе обойдется дороже, чем в Турцию
- Воздушное перемирие с Украиной назвали «помутнением сознания» в США
- СМИ: Москва допускает частичное перемирие с Украиной при посредничестве США
- Россиянам объяснили, как будет работать дифференцированная ставка по семейной ипотеке
- Билла и Хиллари Клинтон вызвали в Конгресс по делу Эпштейна
- Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru