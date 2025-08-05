Тур в Абхазию в августе обойдется дороже, чем в Турцию

Стоимость недельного тура в Абхазию во второй половине августа с перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле по системе «все включено» начинается от 109,6 тысячи рублей за двоих. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу туроператора «Русский Экспресс».

Для сравнения, аналогичный тур в Турцию обойдется дешевле — от 100,1 тысячи рублей. В обеих случаях речь идет о размещении на семь ночей в отелях категории 4 звезды с питанием «все включено».