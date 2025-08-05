Станислав Черчесов возглавит «Ахмат», контракт рассчитан на три года

Футбольный клуб «Ахмат» договорился о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор грозненской команды Ахмед Айдамиров.

По его словам, контракт будет подписан на три года, приезд специалиста в Грозный ожидается уже в ближайшее время.

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О переговорах с бывшим наставником сборной России руководство «Ахмата» сообщило ранее во вторник, вскоре после объявления об уходе Александра Сторожука и его тренерского штаба. Под его руководством команда проиграла четыре стартовых матча сезона-2025/26.

Для Черчесова это будет возвращение в клуб: он уже возглавлял «Терек» (прежнее название «Ахмата») с 2011 по 2013 год. В сезоне 2012/13 команда заняла восьмое место в чемпионате России — на тот момент лучший результат в истории клуба, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Виноградов
ТЕГИ:ФутболСтанислав Черчесов

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