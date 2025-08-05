В Госдепе подтвердили визит спецпосланника Уиткоффа в Россию
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что специальный посланник президента Стив Уиткофф направится в Россию на текущей неделе, но отказалась раскрывать детали поездки. Об этом она заявила во вторник в ходе брифинга для журналистов.
По словам Брюс, визит действительно запланирован, однако конкретная программа и цели остаются конфиденциальными.
О предстоящем визите ранее сообщал американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. В интервью телеканалу WHO 13 News от 1 августа он заявлял, что поездка в Москву должна была состояться на выходных после визита в Израиль, однако она не состоялась.
В тот же день визит анонсировал президент США Дональд Трамп. На этой неделе он уточнил, что Уиткофф может отправиться в Россию в среду или четверг, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru