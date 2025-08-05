В Госдепе подтвердили визит спецпосланника Уиткоффа в Россию

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что специальный посланник президента Стив Уиткофф направится в Россию на текущей неделе, но отказалась раскрывать детали поездки. Об этом она заявила во вторник в ходе брифинга для журналистов.

По словам Брюс, визит действительно запланирован, однако конкретная программа и цели остаются конфиденциальными.