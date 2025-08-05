В Норвегии умер писатель-фантаст Тур Оге Брингсвярд

В Норвегии на 85-м году жизни умер Тур Оге Брингсвярд, первый профессиональный писатель-фантаст в истории страны. Об этом сообщило издание Dagbladet, уточнив, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Литературную карьеру Брингсвярд начал в 1970 году с романа «Базар». Уже в следующем году его рассказ «Бумеранг», посвященный расовой дискриминации в США, был переведен на русский язык и включен в 20-й том серии «Библиотека современной фантастики» издательства «Молодая гвардия», в числе произведений скандинавских авторов, отмечает RT.