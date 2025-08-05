В Норвегии умер писатель-фантаст Тур Оге Брингсвярд

В Норвегии на 85-м году жизни умер Тур Оге Брингсвярд, первый профессиональный писатель-фантаст в истории страны. Об этом сообщило издание Dagbladet, уточнив, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Литературную карьеру Брингсвярд начал в 1970 году с романа «Базар». Уже в следующем году его рассказ «Бумеранг», посвященный расовой дискриминации в США, был переведен на русский язык и включен в 20-й том серии «Библиотека современной фантастики» издательства «Молодая гвардия», в числе произведений скандинавских авторов, отмечает RT.

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В дальнейшем его тексты регулярно публиковались в советских и российских антологиях, включая детские книги о морском драконе Руффене.

Всего за свою карьеру Брингсвярд написал более 350 произведений — от романов и рассказов до пьес, киносценариев и книг для детей. С начала 1970-х годов он активно сотрудничал с кино, телевидением и радио. В 1974 году принял участие как актер в британо-норвежской драме «Бабочка». Многие его книги были экранизированы, а сам автор неоднократно становился лауреатом литературных премий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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