СМИ: Администрация Трампа рассматривает санкции против танкеров, связанных с РФ
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций в отношении танкерного флота, предположительно связанного с Россией. Об этом сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, меры могут быть приняты в случае, если до конца недели не удастся достичь перемирия на Украине. Решение, как уточняется, будет зависеть от итогов визита в Москву специального посланника Стива Уиткоффа.
Один из собеседников издания указал, что реакция Белого дома будет определяться тем, с какими результатами вернется представитель США. В частности, он заявил, что в случае отсутствия договоренностей президент Трамп может отреагировать крайне жестко.
Также Financial Times привела мнение экспертов, согласно которому в Вашингтоне обсуждаются и другие возможные меры — в том числе ужесточение контроля за действующими санкциями и присоединение к новому ценовому потолку на российскую нефть. Последний планируется к введению в Евросоюзе в начале сентября, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Режиссера Фрэнсиса Коппола госпитализировали в Риме
- Клиентов «Аэрофлота» попросили подождать с починкой бонусной системы
- СМИ: Администрация Трампа рассматривает санкции против танкеров, связанных с РФ
- Угрозы Трампа снизить цены на нефть связали с сексуальной неудовлетворенностью
- «Хайп, и ладно»: Танцор Булановой отреагировал на критику хореографии
- Певец Ян Осин призвал Макаревича воздержаться от критики Пахмутовой
- Тур в Абхазию в августе обойдется дороже, чем в Турцию
- Воздушное перемирие с Украиной назвали «помутнением сознания» в США
- СМИ: Москва допускает частичное перемирие с Украиной при посредничестве США
- Россиянам объяснили, как будет работать дифференцированная ставка по семейной ипотеке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru