СМИ: Администрация Трампа рассматривает санкции против танкеров, связанных с РФ

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций в отношении танкерного флота, предположительно связанного с Россией. Об этом сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, меры могут быть приняты в случае, если до конца недели не удастся достичь перемирия на Украине. Решение, как уточняется, будет зависеть от итогов визита в Москву специального посланника Стива Уиткоффа.

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Один из собеседников издания указал, что реакция Белого дома будет определяться тем, с какими результатами вернется представитель США. В частности, он заявил, что в случае отсутствия договоренностей президент Трамп может отреагировать крайне жестко.

Также Financial Times привела мнение экспертов, согласно которому в Вашингтоне обсуждаются и другие возможные меры — в том числе ужесточение контроля за действующими санкциями и присоединение к новому ценовому потолку на российскую нефть. Последний планируется к введению в Евросоюзе в начале сентября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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