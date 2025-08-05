СМИ: Администрация Трампа рассматривает санкции против танкеров, связанных с РФ

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций в отношении танкерного флота, предположительно связанного с Россией. Об этом сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, меры могут быть приняты в случае, если до конца недели не удастся достичь перемирия на Украине. Решение, как уточняется, будет зависеть от итогов визита в Москву специального посланника Стива Уиткоффа.