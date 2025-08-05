Певец Ян Осин призвал Макаревича воздержаться от критики Пахмутовой

Заслуженный артист России Ян Осин в комментарии NEWS.ru заявил, что фронтмену группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан в РФ иноагентом) не стоило бы критиковать композитора Александру Пахмутову. По его мнению, масштаб ее творчества значительно превосходит вклад самого музыканта.

По словам певца, недопустимо оценивать творчество Пахмутовой по одному периоду ее карьеры, поскольку она оставила заметный след в музыкальной культуре СССР.

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Осин подчеркнул, что с легкостью может назвать десятки ее известных песен, в то время как у Макаревича, по его мнению, широкую известность получила разве что композиция «Поворот», и то неясно — в соавторстве или нет.

Осин напомнил, что композиции Пахмутовой, такие как «Поклонимся великим тем годам» и «Надежда», стали символами своего времени, и подчеркнул, что для критики автора такого уровня необходимо самому обладать сопоставимым талантом. Певец также добавил, что существует официальный сборник из ста лучших песен Пахмутовой, что, по его мнению, говорит о масштабе ее творческого наследия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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