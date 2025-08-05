Певец Ян Осин призвал Макаревича воздержаться от критики Пахмутовой

Заслуженный артист России Ян Осин в комментарии NEWS.ru заявил, что фронтмену группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан в РФ иноагентом) не стоило бы критиковать композитора Александру Пахмутову. По его мнению, масштаб ее творчества значительно превосходит вклад самого музыканта.

По словам певца, недопустимо оценивать творчество Пахмутовой по одному периоду ее карьеры, поскольку она оставила заметный след в музыкальной культуре СССР.