Омбудсмен ЛНР: Российских пленных на Украине держат в мороз на улице

Она отметила, что военнопленным не разрешено заходить в помещение и присаживаться. Сердюкова подчеркнула, что при таких условиях состояние здоровья ухудшается даже без применения пыток.

Ранее Минобороны РФ заявило об очередном обмене пленными с Украиной, который состоялся 16 февраля. В результате на российскую территорию вернулся 101 военнослужащий. В числе вернувшихся из плена — 44 уроженца ЛНР, сообщает НСН.

