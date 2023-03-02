Омбудсмен ЛНР: Российских пленных на Украине держат в мороз на улице
Российские военнопленные содержатся в лагере Украины «Запад-1» на холоде без теплой одежды, это приводит серьезному ухудшению здоровья. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова в разговоре с РИА Новости.
Она отметила, что военнопленным не разрешено заходить в помещение и присаживаться. Сердюкова подчеркнула, что при таких условиях состояние здоровья ухудшается даже без применения пыток.
Ранее Минобороны РФ заявило об очередном обмене пленными с Украиной, который состоялся 16 февраля. В результате на российскую территорию вернулся 101 военнослужащий. В числе вернувшихся из плена — 44 уроженца ЛНР, сообщает НСН.
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