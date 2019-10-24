В ДНР заявили о нарушении Украиной перемирия более 40 раз за сутки
Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила, что украинские силовики за сутки нарушили перемирие более 40 раз. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что с украинской стороны было выпущено более 160 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Кроме того, велась стрельба из гранатометов и стрелкового оружия.
Ранее сегодня в ЛНР сообщили о двух раненых сотрудниках лесоохотничьего предприятия в результате стрельбы со стороны Украины.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН высказал предположение, что украинский военачальник «выполняет чье-то задание» по подрыву планов президента Украины.
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