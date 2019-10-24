Два человека ранены в ЛНР из-за обстрела с украинской стороны
Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) сообщила об обстреле с украинской стороны, в результате которого получили ранения два человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что огонь был открыт вблизи населенного Красный Яр. Пострадавшими оказались сотрудники Луганского лесоохотничьего хозяйства, которые в момент происшествия занимались чисткой берега реки Северский Донец у линии соприкосновения.
По данным агентства, украинская сторона была заранее уведомлена о проведении очистных работ и подтвердила соблюдение режима тишины. Тем не менее украинские военные открыли огонь из гранатомета. Факт произошедшего зарегистрировал, в частности, патруль ОБСЕ.
В свою очередь, силовики Украины также сообщили об обстрелах территории со стороны Донбасса и ранение одного военного.
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