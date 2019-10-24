Два человека ранены в ЛНР из-за обстрела с украинской стороны

24 октября 201920:35

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) сообщила об обстреле с украинской стороны, в результате которого получили ранения два человека. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что огонь был открыт вблизи населенного Красный Яр. Пострадавшими оказались сотрудники Луганского лесоохотничьего хозяйства, которые в момент происшествия занимались чисткой берега реки Северский Донец у линии соприкосновения.

По данным агентства, украинская сторона была заранее уведомлена о проведении очистных работ и подтвердила соблюдение режима тишины. Тем не менее украинские военные открыли огонь из гранатомета. Факт произошедшего зарегистрировал, в частности, патруль ОБСЕ.

В свою очередь, силовики Украины также сообщили об обстрелах территории со стороны Донбасса и ранение одного военного.


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ФОТО: РИА Новости
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