Два человека ранены в ЛНР из-за обстрела с украинской стороны

Отмечается, что огонь был открыт вблизи населенного Красный Яр. Пострадавшими оказались сотрудники Луганского лесоохотничьего хозяйства, которые в момент происшествия занимались чисткой берега реки Северский Донец у линии соприкосновения.

По данным агентства, украинская сторона была заранее уведомлена о проведении очистных работ и подтвердила соблюдение режима тишины. Тем не менее украинские военные открыли огонь из гранатомета. Факт произошедшего зарегистрировал, в частности, патруль ОБСЕ.

В свою очередь, силовики Украины также сообщили об обстрелах территории со стороны Донбасса и ранение одного военного.



