В Давосе обсудят болезнь, способную в 20 раз превзойти COVID по числу жертв

На Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января планируется обсудить «болезнь X», которая способна по количеству смертей в 20 раз превзойти эпидемию COVID-19, сказано на сайте организации.

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Участник и форума обсудят, какие усилия необходимы «для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам».

В мероприятии примет участие глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреиесус.

Ранее заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов призвал не паниковать по поводу «болезни X», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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