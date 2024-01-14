В Давосе обсудят болезнь, способную в 20 раз превзойти COVID по числу жертв
На Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января планируется обсудить «болезнь X», которая способна по количеству смертей в 20 раз превзойти эпидемию COVID-19, сказано на сайте организации.
Участник и форума обсудят, какие усилия необходимы «для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам».
В мероприятии примет участие глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреиесус.
Ранее заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов призвал не паниковать по поводу «болезни X», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китай выступил против посещения членами Конгресса США Тайваня
- В Давосе обсудят болезнь, способную в 20 раз превзойти COVID по числу жертв
- Байден пригрозил республиканцам из-за нежелания финансировать Украину
- Кеннеди-младший выступил за усиление границы юга США и прекращение помощи Киеву
- СМИ: удары по Йемену лишь на 20-30% снизили наступательный потенциал хуситов
- Бастрыкин поручил завести дело по факту пожара на складе Wildberries
- Новый президент Тайваня заявил о готовности к переговорам на равных с Китаем
- Советник Байдена по климату уйдет с поста, чтобы помочь ему с выборами
- В Ростовской области тысячи жителей остались без света из-за аварии
- Премьер Украины Шмыгаль пообещал защитить Британию от России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru