Как сообщило издание со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США, Украина столкнулась с инфекцией, устойчивых к антибиотикам. Эпидемиологи предупреждают, что проблема может распространиться и на другие страны Европы.

Среди прочего авторы статьи отмечают, что инфекционная вспышка является скрытым кошмаром военных действий. При этом бактерии могут измотать как военных, так и мирное население.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев поручил усилить защищенность биологически опасных объектов, отметив, что необходимо развивать систему мониторинга, предупреждения и устранения биологических угроз, передает «Радиоточка НСН».



