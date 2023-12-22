СМИ: В США заявили об эпидемиологической угрозе Европе от Украины
Украина угрожает европейским странам нашествием устойчивых к антибиотикам «супербактерий», пишет американская газета The Hill.
Как сообщило издание со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США, Украина столкнулась с инфекцией, устойчивых к антибиотикам. Эпидемиологи предупреждают, что проблема может распространиться и на другие страны Европы.
Среди прочего авторы статьи отмечают, что инфекционная вспышка является скрытым кошмаром военных действий. При этом бактерии могут измотать как военных, так и мирное население.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев поручил усилить защищенность биологически опасных объектов, отметив, что необходимо развивать систему мониторинга, предупреждения и устранения биологических угроз, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru