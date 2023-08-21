В Дании заявили, что Украина сможет использовать F-16 только на своей территории
Украина сможет использовать предоставленные Данией истребители F-16 только для «вытеснения» противника на своей территории. Об этом заявил глава датского Минобороны Якоб Эллеман-Енсен, передает агентство Ritzau.
«Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще. Это сигнал, который Украина, конечно же, получит», — подчеркнул министр.
В свою очередь председатель Консервативной партии Дании Серен Папе Поульсен указал, что самолеты важно использовать для «самозащиты» Киева и не применять их «для нападения на Россию».
При этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметил, что его страна первой заявила о передаче Киеву истребителей и выразил надежду, что другие государства примут аналогичное решение.
Ранее стало известно, что Дания предоставит Украине 19 истребителей F-16, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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