В Дании зафиксирован высочайший уровень заболеваемости COVID в мире

В стране в среднем на 100 тысяч человек приходится 1612 заражений.

В настоящее время «омикрон»-штамм является преобладающим в Дании. За минувшие сутки в стране впервые с начала пандемии число заражений превысило 15 тысяч.



В Дании с населением 5.85 млн человек с начала пандемии зарегистрировано более 727 тысяч заражений, более 3,2 тысяч пациентов умерли.