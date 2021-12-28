В Дании зафиксирован высочайший уровень заболеваемости COVID в мире

Дания стала страной с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом в мире. Об этом сообщает газета The Guardian.

ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 280 млн

В стране в среднем на 100 тысяч человек приходится 1612 заражений.

В настоящее время «омикрон»-штамм является преобладающим в Дании. За минувшие сутки в стране впервые с начала пандемии число заражений превысило 15 тысяч.

В Дании с населением 5.85 млн человек с начала пандемии зарегистрировано более 727 тысяч заражений, более 3,2 тысяч пациентов умерли.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДанияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры