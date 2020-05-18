В Дании возобновили работу кафе, рестораны и бары

Места общественного питания Дании возобновили свою деятельность после ограничений на работу из-за коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс.

В Бельгии открылись школы и музеи

Уточняется, что при посещении заведений необходимо соблюдать дистанцию не менее одного метра.

Между тем, в стране уже отменено требование обязательного ношения защитной маски. Также жителям Дании разрешили собираться в группы до десяти человек.

Ранее в стране заработали детские сады, начальные школы, салоны красоты. В июне планируется открытие музеев и кинотеатров.




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ФОТО: flickr/Viewminder
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