В Дании предсказали дефицит энергоносителей для Европы этой зимой

По его словам, предстоящей зимой ожидаются аномальные морозы и дефицит энергоносителей. Он напомнил об антициклоне «Хармут» февраля 2018 года, когда жертвами стали более 100 человек. «Подобный мороз, да и просто температуры немного ниже нормальных зимой 2021/22 года могут оказать необычно большое влияние на энергоснабжение Европы и цены на тепло и электричество в Европе», — сообщает журналист.

По его словам, в настоящее время европейские запасы газа сейчас на самом низком уровне за последнее десятилетие — газохранилища на континенте наполнены лишь на 72%.

Как сообщил ранее президент Сербии Александр Вучич, в европейских странах начались трудности со снабжением газом из-за того, что вовремя не были заключены контракты с Россией.

