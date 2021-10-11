В Дании предсказали дефицит энергоносителей для Европы этой зимой
«Настоящий кошмарный сценарий» для Европы ожидает журналист датской издания Jyllands-Posten Поуль Ларсен в своей колонке, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, предстоящей зимой ожидаются аномальные морозы и дефицит энергоносителей. Он напомнил об антициклоне «Хармут» февраля 2018 года, когда жертвами стали более 100 человек. «Подобный мороз, да и просто температуры немного ниже нормальных зимой 2021/22 года могут оказать необычно большое влияние на энергоснабжение Европы и цены на тепло и электричество в Европе», — сообщает журналист.
По его словам, в настоящее время европейские запасы газа сейчас на самом низком уровне за последнее десятилетие — газохранилища на континенте наполнены лишь на 72%.
Как сообщил ранее президент Сербии Александр Вучич, в европейских странах начались трудности со снабжением газом из-за того, что вовремя не были заключены контракты с Россией.
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