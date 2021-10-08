Посол Евросоюза предупредил об угрозе репутации России из-за цен на газ
Репутация России как надежного поставщика энергоносителей может пострадать из-за взлета цен на газ в Европе. Об этом заявил посол Евросоюза Маркус Эдерер в интервью РБК.
«На мой взгляд, может пострадать репутация России как надежного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос», — подчеркнул дипломат.
Кроме того, Эдерер предположил, что отсутствие реакции Москвы может быть расценено в качестве «попытки оказать давление с целью ускорения ввода в эксплуатацию» газопровода «Северный поток-2», отмечает Ura.ru.
Между тем в Европе заявили, что Россия «не сделала ничего плохого», и газовый кризис связан с внутренними причинами, пишет «Свободная пресса». По словам гендиректора международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юргена Новицки, европейские страны не обеспечили поставки газа к тому моменту, когда спрос восстанавливающихся после локдаунов экономик превысил предложение.
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